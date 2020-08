Lo curioso es que el mensaje incluye una parte que dice “No publicar”, lo que lleva a pensar que se trata de una equivocación. Sin embargo, el tuit no se ha eliminado y se puede ver en la cuenta de Disney+ Latinoamérica.

La publicación va en concordancia con una realizada hace varios días por el mismo perfil, en la que se corroboró que la plataforma llegará a la región en noviembre. En esa oportunidad, no indicaron el día exacto de arribo.

De acuerdo con Cnet, el tuit puede tratarse de una estrategia de marketing, ya que, en vez de borrarlo, la cuenta de Disney+ en inglés respondió afirmando que “el anuncio no estaba en el calendario para hoy” y adjuntó un GIF.

CONGRA – WAIT, this announcement wasn’t on our calendar for today… 😮😳

FELICI – UN MOMENTO, este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy… 😮😳 pic.twitter.com/c3RqQeHh7B

— Disney+ (@disneyplus) August 18, 2020