El padre del también integrante de Blu Radio estaba internado en una clínica de Santa Marta y, según había dicho su hijo en la emisora en la que trabaja, se encontraba en cuidados intensivos y con pronóstico reservado.

En redes sociales, el excura poco manifestó de la situación que vivía su familia por el estado de salud de su progenitor, que murió este sábado, pero sí se encuentra uno de los últimos momentos que compartieron con él.

En el Instagram @plinero hay un video en el que se ve a Alberto Linero jugando dominó con su padre, un hermano y un sobrino.

La escena, que fue publicada el 12 de noviembre y captada en Santa Marta, se puede ver a continuación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto José Linero Gomez (@plinero)

¿De qué murió padre de Alberto Linero?

Carlos Linero tenía 84 años y, de acuerdo con información publicada por El Tiempo, presentó complicaciones de salud asociadas a su diabetes.

Con eso, más la declaración que Alberto Linero había dado dos días antes de la muerte de su padre, también se descartó que el fallecimiento haya sido por coronavirus.

“Mi papá está en cuidados intensivos, conectado a un ventilador mecánico, luchando por la vida, y aunque no está enfermo de COVID, tampoco se le puede visitar, porque por los datos del virus en Santa Marta, la clínica ha prohibido las visitas. Está solo, sin ninguno de los que lo amamos y que quisiéramos estar allí acompañándolo. Su batalla no es solo contra el dolor, que siempre es personal e intransferible, sino contra el hecho de que no podemos estar a su lado dándole la fuerza con el amor que sentimos por él”, fue parte de lo que dijo el retirado sacerdote en Blu Radio.