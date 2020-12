green

“Había escuchado, leído y visto en las noticias, que lo más duro de la pandemia es que algunos enfermos mueren solos en las clínicas, porque nadie los puede visitar. Y aunque me golpeaba mucho, no imaginaba todo lo que podía doler vivir esa experiencia”, dice el panelista de Blu Radio en el audio publicado por esa emisora, a propósito de la hospitalización de su papá, Carlos Linero.

En dicha grabación, el exsacerdote expresa que, aunque su progenitor no tiene COVID-19, las restricciones que ha generado la pandemia no le han permitido, ni a él ni a su familia, visitarlo en la clínica en la que se encuentra conectado a un ventilador mecánico, razón por la cual lamenta “el hecho de que no podamos estar dándole la fuerza que la presencia llena de amor genera”.

Por ello, el también escritor mencionó, a modo de consejo para quienes lo escuchan, las duras y particulares enseñanzas que esta experiencia le ha dejado. Una de ellas, de acuerdo con su reflexión en Blu Radio, tiene que ver con la decisión que debió tomar, junto a su familia, sobre si intubar o no a su padre.

“Nos dimos cuenta que nunca habíamos hablado de ese tema con él, que no sabíamos qué querría en esos momentos. Aprendí que hay que hablar de esas situaciones duras y complejas”, comentó en el medio de comunicación, donde aconsejó no bajar la guardia frente al coronavirus.

¿De qué está enfermo el padre de Alberto Linero?

Carlos Linero, de 84 años de edad, “está delicado producto de una diabetes que se complicó y le produjo unos daños multisistemáticos”, dijo en El Tiempo el sacerdote retirado.

Linero (que la semana pasada dio una controvertida opinión respecto de la muerte de Maradona) llegó el viernes en la tarde a Santa Marta para poder estar pendiente de su papá, y pese a que reconoce que las posibilidades de vida para el hombre son pocas, no pierde la esperanza de reencontrarse con él y verlo recuperarse, añadió el periódico bogotano.

“Estamos viviendo un momento muy duro, pero lo afrontamos en unión y con mucha fe”, expresó el conferencista en el diario.

En medio de esta difícil situación, Linero publicó en su cuenta de Instagram una vieja fotografía que le sirvió para hablar de esa pelea que está dando hoy.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alberto José Linero Gomez (@plinero)

Audio de la reflexión de Albero Linero sobre el estado de salud de su padre