Este martes 27 de mayo, sobre las 11:11 p. m., falleció el actor Kepa Amuchastegui, según informó su equipo en su cuenta oficial de Instagram. Su muerte ocurrió de manera serena y en paz, dejando un vacío en la comunidad artística colombiana.

(Vea también: Revelan causas de muerte de Kepa Amuchastegui: así fueron sus últimos momentos con vida)

Pero lo que pocos saben es que, en 2023, el actor y director —recordado por su papel en ‘Yo soy Betty, la fea’— hizo un llamado desgarrador a través de sus redes sociales, el cual conmovió al país.

Con una carrera de más de cinco décadas, Amuchastegui dio a conocer que enfrentaba una crisis económica y laboral, por lo que pidió ayuda públicamente y reveló las dificultades que atraviesan muchos artistas de la tercera edad en la industria del entretenimiento.

El fallecido artista tuvo que recurrir a plataformas como LinkedIn e Instagram para expresar su desesperada situación. En un video, el actor explicó que no tenía trabajo ni ingresos suficientes para subsistir, a pesar de su extensa experiencia en teatro, cine y televisión.

“No tengo trabajo, no me llaman, no me buscan”, dijo con sinceridad, destacando que la industria del entretenimiento en Colombia priorizaba historias de acción y elencos jóvenes, dejando de lado a actores mayores.

Amuchastegui también compartió que había perdido su canal de YouTube, una fuente de ingresos complementaria, luego de una sanción por derechos de autor relacionada con videos sobre Gabriel García Márquez. Aunque intentó recuperar su audiencia en la plataforma, los resultados fueron insuficientes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kepa Amuchastegui Eloizaga (@kepa.amuchastegui)

En diferentes entrevistas detalló que las regalías por sus trabajos anteriores eran mínimas y que la falta de un sistema de pensiones adecuado para actores en Colombia agravaba su situación. Para enfrentar la crisis, ofreció sus servicios como narrador de audiolibros, aprovechando su reconocida dicción y voz, y como traductor de francés e inglés al español.

¿Qué cáncer sufría Kepa Amuchastegui?

En abril de 2025, Amuchastegui reveló que enfrentaba un cáncer de vejiga que deterioró gravemente su salud. La enfermedad afectó su función renal, obligándolo a someterse a una nefrostomía permanente.

En un mensaje conmovedor, anunció que no podría volver a trabajar en la actuación, dirección o escritura debido a su condición. Esta situación lo llevó a solicitar nuevamente ayuda económica a través de plataformas como YouTube y Patreon para cubrir gastos médicos y de subsistencia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kepa Amuchastegui Eloizaga (@kepa.amuchastegui)

¿Cómo fue la carrera de Kepa Amuchastegui?

El artista dejó una huella imborrable en la cultura colombiana. Nacido en Bogotá, su carrera abarcó más de 50 años, destacándose como actor, director y escritor. Uno de sus papeles más memorables fue el de Roberto Mendoza en la icónica telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, que lo convirtió en un rostro querido por millones.

También participó en producciones como ‘Café’ con aroma de mujer, ‘La Ley del Corazón’ y ‘El man es Germán’, consolidándose como un actor versátil y carismático.

En el teatro, Amuchastegui fue una figura clave, dirigiendo y actuando en numerosas obras que marcaron la escena cultural colombiana. Además, su canal de YouTube, donde compartía reflexiones sobre arte, literatura y su experiencia profesional, se convirtió en un espacio para conectar con nuevas generaciones.

Lee También

Su trabajo como docente y mentor también dejó un legado en actores jóvenes, a quienes inspiró con su pasión y disciplina.

La historia de Kepa Amuchastegui es un recordatorio de los desafíos que enfrentan los artistas en Colombia, especialmente en la tercera edad. Su lucha por mantenerse activo en una industria que les da poco protagonismo a los mayores, combinada con su batalla contra el cáncer, reflejaba su resiliencia y amor por su oficio.

Su legado perdurará en las producciones que marcó con su talento, en las lecciones que dejó a nuevas generaciones y en el impacto cultural que logró a través de su arte.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.