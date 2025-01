La situación que se vive en Estados Unidos, más específicamente en Los Ángeles, California, es preocupante por los devastadores los incendios forestales que se han presentado desde el pasado 7 de enero, los cuales han dejado hasta el momento como saldo a 24 personas fallecidas y han hecho que muchas familias pierdan sus hogares.

Ahora, se dio a conocer la lamentable noticia de otra víctima mortal de la situación que atraviesa el país, pues a sus 32 años murió Rory Callum Sykes, un reconocido actor australiano que brilló en la pantalla chica desde que era tan solo un niño en la serie ‘Kiddy Kapers’.

It is with great sadness that I have to announce the death of my beautiful son @Rorysykes to the Malibu fires yesterday. I’m totally heart broken. British born Australian living in America, a wonderful son, a gift born on mine & his grandmas birthday 29 July 92, Rory Callum… pic.twitter.com/X77xyk83gx

El hecho lo confirmó su madre, la autora y presentadora Shelly Sykes, con una dolorosa publicación en sus redes sociales, donde reveló que intentó salvar a su hijo de las llamas en una cabaña de la finca familiar, pero lamentablemente las condiciones de la zona afectada no se lo permitieron.

“Con gran tristeza debo anunciar la muerte de mi hermoso hijo Rory Sykes en los incendios de Malibú ayer (8 de enero). Estoy totalmente destrozada. Británico, australiano y residente en Estados Unidos, un hijo maravilloso. Tenía su propia cabaña en nuestra finca de 17 acres del estudio de televisión Mount Malibu”, escribió en X (anteriormente Twitter).

Former child star Rory Sykes, who was blind and had cerebral palsy, passed away in the LA fires, told his mom to leave him.

Horrific.

Sykes, 32, was unable to move because of his condition as the fire approached.

His mother, who had a broken arm and couldn’t lift him, said she… pic.twitter.com/7WhKNxNuNa

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 12, 2025