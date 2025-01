El voraz incendio que se presentó en los alrededores de Los Ángeles, Estados Unidos, ha causado estragos en varias comunidades, ocasionando la evacuación de decenas de miles de personas. De acuerdo con las autoridades, se reportan varios heridos y dos personas fallecidas.

(Vea también: Fuertes incendios se extienden en California, EE.UU.)

Ni las celebridades de Hollywood se han salvado de las evacuaciones y varios eventos de la industria han sido cancelados. Entre las actividades que tuvieron que ser reprogramadas se encuentran varios estrenos fílmicos y la gala anual de los Premios de la Crítica Cinematográfica, según AFP.

De igual manera, se han viralizado varios videos que muestran el alcance de las llamas. Entre ellos destaca el compartido por la corresponsal de NBC News en Los Ángeles, Liz Kreutz, el cual fue posteriormente compartido por Collin Rugg y el multimillonario Elon Musk.

En la grabación, un automóvil se desplaza por la avenida costera frente a las famosas casas de playa, en la ciudad de Malibú. Además de ser notoria la destrucción total de muchas de las edificaciones, un fragmento agregado al ‘clip’ compara el estado ruinoso actual, frente al brillo y lujo cotidianos, en uno de los balnearios más famosos del mundo.

NEW: Beachfront homes in Malibu, California completely gone after getting ravaged by fires.

The city of Malibu is urging all residents, even those not under evacuation orders, to get ready to leave.

“We dealt with winds gusts up to 100 miles per hour last night,” said Los… pic.twitter.com/xYWoZbXUNe

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 8, 2025