Al menos cinco personas han fallecido en los violentos incendios forestales que acechan a Los Ángeles en varios frentes, incluso en las colinas de Hollywood.

Sobrepasados por la voracidad de las llamas, los bomberos registraron un nuevo infierno en los cerros y se vieron obligados a evacuar lugares tan emblemáticos como el paseo de las Estrellas y el teatro Dolby, donde se lleva a cabo cada año la ceremonia de los Óscar.

Las escenas son desoladoras y la emergencia parece no tener fin, por lo menos en un corto plazo. De hecho, varios videos que han circulado en redes han dejado ver la magnitud de la tragedia, que ha consumido innumerables edificaciones.

Acá, unas imágenes que muestran el antes y el después de un barrio que fue afectado por las llamas:

The Palisades Village Starbucks is unrecognizable after being ravaged by fire.

'The Business Block' in Pacific Palisades appears to be completely burned down. The Starbucks building was 100 years old, commissioned in 1924.

The fire has reached 11,000 acres, with over a thousand… pic.twitter.com/edhAMQldHX

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 8, 2025