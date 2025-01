Una larga lista de estrellas de Hollywood y famosos, entre ellos Paris Hilton, Billy Cristal y Adam Brody, han visto sus casas consumidas o dañadas por los incendios forestales que asolan varias zonas de los alrededores de Los Ángeles y muchos han recurrido a las redes para desahogarse.

(Vea también: Impactantes videos del incendio en California muestran escenario catastrófico)

Otros, más afortunados, como la actriz Kate Beckinsale, que vivió en Pacific Palisades, una de las comunidades angelinas más afectadas por el fuego, que también se extiende ahora por las colinas de Hollywood, se solidarizan con los afectados y ofrecen a través de Instagram ayuda a quienes han perdido sus hogares o no pueden por ahora volver a casa.

En Pacific Palisades tienen su residencia, entre otros, Jennifer Aniston, Bradley Cooper, Eugene Levy, Tom Hanks y Rita Wilson, Reese Witherspoon, Adam Sandler, Michael Keaton, Miles Teller, Michael Mann, Ann Sarnoff, Carol Lombardini, Alan Bergman, Kathleen Kennedy, Steve Guttenberg y James Woods, según The Hollywood Reporter.

Heartbroken beyond words 💔 Sitting with my family, watching the news, and seeing our home in Malibu burn to the ground on live TV is something no one should ever have to experience.😢 This home was where we built so many precious memories. It’s where Phoenix took his first steps… pic.twitter.com/aeJAgJrymA

— Paris Hilton (@ParisHilton) January 9, 2025