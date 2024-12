La noticia la entregó su pareja, Babe Evans, quien mediante un comunicado oficial confirmó el fallecimiento del recordado actor de ‘Duro de matar 2’.

Art Evans interpretó el icónico personaje Leslie Barnes en la película de Hollywood, un funcionario de la torre de control aéreo que asiste al detective John McClane (Bruce Willis).

Hasta el momento, se sabe que el fallecimiento de Evans, que tenía 82 años de edad, se dio por complicaciones derivadas de la diabetes que padecía desde hace varios años.

(Vea también: ¿Murió Íngrid Karina? Hijo aparece en video y aclara qué sucedió con la modelo)

El medio Entertainment Weekly compartió el comunicado de la esposa del artista estadounidense, quien le dedicó unas emotivas palabras:

Born Arthur James Evans on March 27th 1942 in Berkeley, CA., This Award Winning Actor Appeared in Over 50 Movies and TV Shows For Over Fifty Years.

80s Wise, Art Appeared in the Following:

First Family (1980)

Wrong is Right (1982)

National Lampoon’s Class Reunion (1982)… pic.twitter.com/W6BpJwjgsu

— 80sThen80sNow (@80sThen80sNow) December 23, 2024