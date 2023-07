Las últimas horas no han sido fáciles para la familia de Legarda, que tuvo que despedir de nuevo a un familiar muy cercano.

Fueron Daniela y María, hermanas del cantante, quienes se encargaron de anunciar el fallecimiento de su abuela. Lo hicieron con varios posteos en redes, además de sentidos mensajes.

Por ejemplo, Daniela le dedicó estas sentidas palabras, en las que también mencionó a Legarda:

Por su parte, María afirmó que: “Entre lágrimas, es imposible no sentirme con el corazón partido porque ya no vas a estar acá físicamente, pero sé que estarás conmigo de otra manera y ahora estás en paz y sin dolor. Yo sé la felicidad que debes sentir viendo a ‘Fabi’ otra vez y eso hace que mi corazón sienta un poquito de alivio”.

Hace unas semanas el artista volvió a ser tema de conversación, todo por una revelación de la influenciadora Yina Calderón.

En sus redes, la famosa aseguró que había tenido un romance con el cantante, antes de que estuviera con Luisa Fernanda W.

“Amores, yo nunca habló de esto y mi mamá está de testigo. Me están preguntando si lo conocí y sí. Imagínense que esta señora (señalando a su mamá) una vez lo sacó del baño con un palo de escoba. Es que antes de que fuera novio de Luisa Fernanda yo salía con él, las cosas no se dieron porque yo tomaba demasiado y a él casi no le gustaba tomar. Entonces, no se dio”.