Daniela Legarda a través de sus redes sociales finalmente, se manifestó y les contó a sus fanáticos que terminó la relación que llevaba el cantante Matt Paris.

La ‘influencer’ habló del tema en sus historias de Instagram porque, al parecer, ya la tenían muy interrogada al respecto, así que tomó la decisión de contar por lo que está pasando.

En las declaraciones, empezó hablando sobre su figura, pues hay personas que creen que se operó porque en las fotografías que ha publicado recientemente se ve más delgada y ella aclaró que no se trata de nada de eso, todo se debe a que tiene el corazón roto.

“Les voy a ser súper honesta. Hay algo que se llama la ‘lipo tusa’, que es cuando tu corazón está roto y casi no comes porque estás muy triste y todo el mundo cree que te hiciste la lipo, pero no, esa soy yo ahora mismo”, explicó.