Cuando en el 2018 se retiró del fútbol, Martín Arzuaga aseguró que quería ser alcalde de Becerril, Cesar, su municipio natal. “No soy político, pero estoy anticipando a la gente que voy a ser candidato a la Alcaldía de Becerril, porque quiero que se vea reflejado el progreso de mi tierra en la gente vulnerable”, le dijo Arzuaga al diario Ajá & Qué hace cinco años.

Sin embargo, ese sueño no pudo materializarse porque el periodismo deportivo se le atravesó en el camino. Pero la ‘llama’ política no se apagó, y este año es el principal promotor de la campaña de su hermana, Candy Paola Arzuaga, a la Alcaldía de Becerril. Cinco años después cumplió su promesa, pero en cuerpo ajeno.

Por supuesto, el goleador cesarense, quien en su momento fue amenazado por hinchas del Real Cartagena, ha sabido moverse entre el fútbol y la política. A inicios de junio logró congregar a miles de personas en un partido amistoso en Becerril con figuras como Óscar Córdoba, Macnelly Torres y Carlos Valdés, exjugadores de la Selección Colombia.

En cada uno de esos partidos lo acompaña la precandidata, su hermana Candy Zuleta. Ella aprovecha para dar el discurso de bienvenida, se pone la camiseta y siempre es la protagonista. ‘El Torito’, por su lado, se ha dedicado a predicar que el futuro de los jóvenes de Becerril está lejos de manejar maquinaria pesada.

“Merecemos que nuestros hijos tengan mucho más sueños que ser manejadores de máquina pesada, electricistas, sin decir que no es un trabajo digno (…) Seguiremos apostándole al deporte como un vehículo de transformación”, aseguró Arzuaga .

Los Arzuaga, por herencia, aman la política y el fútbol. Candy, también excandidata al Concejo, organiza partidos con mujeres, mientras que su hermano, ‘El Torito’, cada vez que viaja a Becerril congrega a miles de personas en eventos deportivos. Allí cruzan sus dos pasiones.

Aunque está recogiendo firmas con el movimiento ‘Hacemos la Diferencia’, a finales de junio, Candy Arzuaga recibió el coaval del partido Conservador, de la mano del presidente Efraín Cepeda, y el representante Ape Cuello, quien ha aparecido en videos promocionales junto a ella.

Con una de las pegadas más fuertes en el fútbol profesional colombiano, Arzuaga supo esquivar rivales. Pero en la política, más que defensores, se ha ganado algunos rivales. La semana pasada le hackearon la cuenta de Facebook, la plataforma desde donde promueve la campaña de su hermana.

“A ese que quiso hackearme o que me llegó hackear no se preocupe que pronto daré con él, eso sí: hagan una campaña sana, con ideas. Y otra cosa les digo: no se victimicen que el asesor que tienen ya aplicó la de romper vallas”, escribió en su cuenta de Facebook.