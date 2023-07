Con el fin de que hombres y mujeres definan su situación militar, la Policía del Cesar abrió una convocatoria para auxiliares bachilleres. La fecha límite para inscribirse es el 31 de julio del presente año y las solicitudes se recibirán en las instalaciones del Grupo de Incorporación ubicadas en la carrera 7ª número 23-96 del barrio 12 de Octubre, Valledupar.

El comandante de Policía Cesar, teniente coronel Wilson Álvarez Sánchez invitó a los jóvenes a hacer parte de la institución en la que además obtendrán beneficios.

Los requisitos establecidos por la Policía Nacional son: ser colombiano de nacimiento, tener entre 18 y 24 años, ser bachilleres o no bachilleres, estar soltero sin hijos, no haber sido condenado a penas privativas de la libertad, no estar incurso en indagaciones, investigaciones y/o contar con antecedentes penales, disciplinarios o fiscales vigentes, no tener multa pendiente derivada de la imposición de una medida correctiva en el ámbito de los comportamientos contrarios a la convivencia, de conformidad con lo estipulado en la Ley 1801 de 2018, no tener multa pendiente de infracciones de tránsito y no haber definido su situación militar.

La documentación que deben presentar incluye: fotocopia de la cédula de ciudadanía o contraseña del aspirante en ambas caras, a blanco y negro, ampliada al 150 %, en hoja tamaño oficio, fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres del aspirante en ambas caras, a blanco y negro, ampliada al 150 %, en hoja tamaño oficio, fotocopia del registro civil de nacimiento del aspirante en hoja tamaño oficio, fotografía tamaño 3×4 tipo carnet fondo azul.

Si el aspirante es bachiller, deberá presentar fotocopia del acta de grado y diploma de bachiller en hoja tamaño oficio color blanco y negro, normal al 100%. Si no es bachiller se requerirá: certificado de estudio original del último grado cursado y aprobado en hoja tamaño oficio color blanco y negro, normal al 100 %.

Una vez los aspirantes que cumplan con estos requisitos pasen todos los campos de exámenes, podrán disfrutar de beneficios como bonificación mensual, servicio de salud, alojamiento en instalaciones policiales, alimentación, uniformes, seguros de vida obligatorios, descuentos con tiquetes aéreos, auxilio mutuo.

También recibirán tarjeta de conducta, tarjeta de reservista de primera clase, descuentos y becas para hacer cursos en escuelas de formación policial y préstamos con Icetex.