Por eso, incluso, los fans de la famosa digital le habían preguntado recientemente qué iba a hacer frente a la encrucijada a la que se enfrentaría y, al final, por lo menos en redes sociales, su prioridad fue Legarda.

En Instagram, la ‘influenciadora’ le dedicó unas sentidas palabras al joven que murió luego de ser víctima de una bala perdida en un caso de fleteo, que no era en su contra, en Medellín.

Lo primero que le expresó Luisa Fernanda W al que llama su “ángel” fue lo “maravilloso” ser humano que era.“¡¡Cargado de amor, buena vibra, y mucho talento!!”.

Después, agregó un agradecimiento “a Dios” porque le puso a Legarda en el camino, pues él le dio un color especial a su vida.

“Tuve la fortuna de conocerte como solo yo lo sé ❤️ Gracias por cada sonrisa, gracias por tu amor, gracias por todo lo lindo que dejaste en mí, lo guardaré como un tesoro en mi corazón”, manifestó.

En su mensaje, Luisa no pudo dejar de recordar aquel día en que perdió al que fuera su novio hasta ese doloroso 7 de febrero de 2019.

“Hace un año partiste de este plano, pero tu esencia quedó aquí. Fue tan difícil el momento en que partiste y saber que no volvería a ver tu sonrisa, que a pesar del dolor que me causó esa situación, siento infinita gratitud con Dios por ponerte en mi camino y regalarme un ángel para enseñarme lo puro de su amor. Solo me queda por decir que guardo en mi memoria cada momento compartido, es muy complejo explicar con un texto lo valioso que fuiste”, escribió.