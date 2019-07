El hecho lo lideró Luis Emilio Arboleda, un agitador uribista que ya ha protagonizado otros escándalos. Y aunque ocurrió el domingo en la mañana, Mateo se tomó su tiempo y solo dio su opinión en Instagram —porque sabe que hay personas que están “del otro lado [del respeto y la tolerancia]”, dijo— hasta un día después.

Lo primero que aclaró el famoso es que, ama “a Medellín, a Antioquia, a su región”, pero no por eso comparte este tipo de pensamientos discriminatorios y homófobos de algunos de sus coterráneos.

“Cuando me pongo a escuchar este tipo de pensamientos, ¡no!, yo digo: ‘Siento que no hago parte de esa generación. Siento que de acá [señala su cabeza] cuento con información diferente’… Y es lo que tienen estas nuevas generaciones: pensamos distinto, pero no porque seamos radicales o muy volados en las cosas que hacemos, sino porque creemos que esta es una sociedad de cambio, que escucha, más abierta, más tolerante y hay que empezar ya a modificar esos patrones, porque yo no hago parte de esos antioqueños, como este señor [Arboleda]”, manifestó.

Más adelante, el también novio de la presentadora Melina Ramírez (con quien espera su primer hijo, al que llamarán Salvador y al que ya le tienen hasta el cuarto listo) completó su idea y manifestó que espera que estos casos no se sigan repitiendo.

“Yo hago parte de esa nueva sociedad que ayuda, que aporta, que cree en el cambio y que tiende la mano sin esperar quién sea, cómo sea; simplemente es una sociedad más humanizada, más relajada. En eso creo yo, en eso apuesto yo, y ojalá, poco a poco, podamos ir cambiando todos estos modelos que a nosotros los antiguos no nos definen”, expresó.

Su rechazo lo compartió Mateo junto al video en el que se ve el acto que cuestionó y a unas declaraciones que dio el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al respecto, también criticando lo sucedido e invitando al “respeto por el otro”.

Por eso, Mateo escribió sobre la grabación con lo dicho por el mandatario: “Mi admiración”. Así se puede ver en el siguiente video que recopila las historias del ganador del ‘Desafío’ 2017 sobre el caso en el Cerro de Nutibara que fue noticia este fin de semana no solo por lo ocurrido ahí, sino por lo que pasó después, pues Arboleda terminó posando feliz con los policía que le impusieron un comparendo por el acto homofóbico.