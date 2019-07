View this post on Instagram

Y…. aquí está 😁😁! Así quedó la habitación de Salvador 😍 Cómo les parece? A mi me encantó! Es un espacio mas bien pequeño pero que aprovechamos al máximo y le pusimos todo el amor! . Gracias @childrensplaceb por diseñar y hacer todo tal como lo soñamos! Son muy talentosos! Se los recomiendo totalmente! . 🎥 @soygocho