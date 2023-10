Muchas veces los presentadores del programa ‘La Red’ han salido en la pantalla y en redes sociales a dar sus comentarios, muchas veces ácidos o pasados de tono, sobre cómo se visten o cómo lucen. Lo que dicen da para hablar, pero en esta oportunidad hubo tantas reacciones, que Mary Méndez salió a hacer frente a lo que le han escrito sus seguidores de Instagram.

Todo nació por un video que publicó Mary, mostrando el vestido que estaba usando para el programa que se emitió el pasado sábado 30 de septiembre de 2023 por la señal de Caracol Televisión. Y en medio de su caminata por el set, recibió un par de comentarios crueles de Carlos Vargas y Carlos Giraldo.

Comentarios de Carlos Vargas y Carlos Giraldo sobre el físico de Mary Méndez

En el perfil de Instagram de Mary apareció el video en el que ella va caminando mientras se graba y Vargas se mete en la parte de atrás y sacó su apunte para dar a entender que su compañera no tiene mucho busto y que pareciera como si estuviera de espalda. Después, de fondo, se escuchó el remate de Giraldo en el que afirma que es como la poseída de la película ‘El Exorcista’, llevando a que todos se rieran:

– Vargas: “Mire que ella puede girar la cabeza, esta es la espalda de ella [risas]”.

– Giraldo: “Como la de ‘El Exorcista’ [risas]”.

Méndez siguió grabando, mientras se reía de lo que le dijeron, pero ella siempre ha dicho que su apariencia no la define la voluptuosidad y lo ha reforzado desde que decidió quitarse las prótesis mamarias. Por eso subió su publicación acompañada del siguiente mensaje: “¡Donde entiendan tu sarcasmo y tu sentido del humor, ahí es!”.

Mary Méndez reaccionó a los comentarios sobre su físico

Parecía tema del pasado, pero el martes 3 de octubre, viendo tantas reacciones, críticas, peleas e indignación en sus notificaciones de Instagram, decidió responder y aclarar muchas cosas. Lo hizo con risas, pero también con un fondo muy serio:

“No puedo dejar pasar eso por alto. En mi más reciente publicación, en la que [risas] Vargas dice que yo soy como la del ‘Exorcista’, haciendo alusión a mi busto, me parece comiquísimo”.

Y explicó que las personas tienen un sentido del humor diferente y aceptó que el de ella es “pendejo” y que se ríe de cualquier cosa. Pero que en los comentarios salieron todo tipo de perfiles como “el nutricionista, el politólogo, el PHD en neurociencia, todos los expertos del mundo mundial” a hablar de su físico, de los comentarios de sus compañeros y de algo que no tenía mayor importancia para ella misma.

De inmediato les aclaró a sus seguidores que ella tiene mucha seguridad de subir este tipo de contenidos, con burlas de sus compañeros hacia ella, porque no es algo que le quite la tranquilidad. Y dando a entender lo que ella considera que se publica en estas plataformas no es algo que la gente deba tomar tan en serio:

“¿Creen que si no me siento en total confianza y seguridad para subir ese tipo de video a redes sociales, en el que claramente nos estamos burlando, yo lo subiría? Yo no lo subiría. Las redes sociales no están diseñadas pa’ eso, se hicieron para ostentar y no para mostrar miserias, derrotas, nada de eso… Yo no exorcizo mis problemas personales en redes sociales”.

Con tono más duro, Mary Méndez contó que casi ningún problema de su vida lo comparte por sus redes porque “a nadie le importa y eso no va a solucionar el problema”. Y aclaró que los que pueden ayudarla en su vida diaria, no están en redes y tiene contacto directo con ellos.

Y así como muchos criticaron la supuesta intención negativa de Carlos Vargas, al hablar del cuerpo de la samaria, otros la señalaron porque supuestamente estaba mostrando un mal ejemplo por estar tan delgada. Ante esto, la presentadora no guardó nada y criticó a los que se la pasan peleando sobre su vida personal y la critican:

“Los que tienen un juicio cristalino de mi desnutrición [risas], tan cristalino es que se ponen a pelear entre ellos… Me salió: – Tienes 150 notificaciones – y yo dije: – Mar!>@, me gané la lotería, jue?#+@, ¿qué pasó aquí?”.

Consejo de Mary Méndez a los que se meten en su vida, por sus publicaciones en redes

Méndez no creía que hubieran tomado en serio su publicación, por eso quiso dar un consejo para esos que se dedican a comentar en sus fotos, videos, historias y demás publicaciones: “Escoja sus batallas, es supersencillo, no todas las guerras merecen ser peleadas. Escoja por qué se va a emp#+@%”.

Y al final hizo una lista de cosas para ordenar las cosas y temas en los cuales las personas creen que deben opinar y los que no, como lo es su vida, su físico y los comentarios de sus compañeros de programa. Esencial, urgente, importante o insignificante, esta fue la reflexión que ella dejó a los que se indignaron por esa publicación mientras ella estaba “fresca” en su casa.

