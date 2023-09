Varias celebridades e invitados especiales asistieron en los últimos días al estreno de Mujeres a la plancha. La puesta en escena promete ser mucho más emocionante y se presentará en el Teatro Nacional hasta el próximo miércoles 11 de octubre. El día del estreno el actor Rafael Novoa fue visto entre el público, pero con una expresión algo desconcertante.

En la edición de ‘La red’ de este sábado 23 de septiembre mostraron algunos de los famosos que fueron vistos en la función teatral. Juanita Molina, protagonista de ‘Romina Poderosa’, quien es novia de Juan Guilera; Chichila Navia y otras celebridades, fueron vistas disfrutando la música de artistas como Shaira, Mariana Gómez, Laura Mayolo, Laura León y Alisson Joan, elenco completo de la nueva temporada.

Dentro del público, quien más llamó la atención de los integrantes de ‘La red’ fue Rafael Novoa. El artista recordado por su participación en novelas como ‘A corazón abierto’, ‘Pura sangre’, ‘Guajira’, entre otras, fue visto disfrutando del show, pero a pesar de que debería estar efusivo, su rostro reflejaba un momento de tristeza.

En los videos captados por el programa de televisión se puede ver que el actor está con una cara algo pensativa, de consternación o tristeza. Los presentadores especularon sobre lo que podría estar pasando por la vida del actor, que participa en la serie de televisión Cabo de Univisión.

Desde principios del 2023 los rumores se han apoderado de las redes sociales y los medios de comunicación con respecto a la relación de las dos celebridades, aumentando las especulaciones.

A pesar de que por varios meses los seguidores del actor han estado preguntándole sobre su relación de pareja, él no se ha pronunciado y la realidad es que no se sabe con certeza qué sucedió entre ellos dos, que fueron vistos por última vez juntos hace ya varios meses.

La presentadora del programa de Caracol Televisión cuestionó: “¿No será que es por la separación?”, dijo. A esto respondieron sus compañeros reafirmando que no es seguro que haya decidido terminar su relación y que lo que se diga al respecto siguen siendo simplemente especulaciones. “Eso no está confirmado. Mejor dicho no especulemos”, concluyó Juan Carlos Giraldo

