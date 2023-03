Más allá de las explicaciones, justificaciones o debates, no se puede ocultar la buena intención de la conocida ‘Ley de la comida chatarra’, que busca aumentar impuestos y advertir a los compradores, sobre productos ultraprocesados, que tengan alto contenido en azúcar, grasa, sodio, etc. Sin embargo, a Mary Méndez la ha afectado de gran manera y ella no se guarda nada.

Desde el año 2022, cuando el Gobierno de Gustavo Petro puso en marcha la reforma tributaria, afectando muchos alimentos, la presentadora samaria ‘estalló’ por los impuestos a diferentes productos. Pero también aprovechó para exponer lo que implican estos impuestos y advertencias a los productos de alimentación sana que ella comercializa.

Según contó en un par de oportunidades, la reglamentación de los sellos, el tamaño, lo que debían decir, entre muchas otras cosas, no estaba bien explicada y tenía que invertir más dinero en cambiar diseños y empaques. Además, manifestó que hay productos naturales que ya tienen altos contenidos de azúcares y grasas, así que no tenía sentido poner carga impositiva a estos alimentos sanos.

Las críticas de Mary Méndez por la “Ley de comida chatarra”

Pues, el martes 28 de marzo de 2023, con estas modificaciones en marcha y después de un tiempo de tranquilidad. La misma Mary volvió a quejarse en redes sociales por este tema, todo porque alguien, que vio los mencionados sellos en los empaques, preguntó si sus productos eran perjudiciales para la salud: “Y ese sello negro? No entiendo, entonces es dañino”.

Ante este mensaje, la integrante de Caracol Televisión sacó una serie de historias, quejándose y mostrando que siguen afectando su marca y sus productos. Sobre todo, los que son hechos a base de cacao y coco:

“He aquí el resultado de las burradas de la ‘ley de comida chatarra’, que lo único que está haciendo es confundir, desordenar y desconectar al consumidor. Al etiquetar un producto, entre otras cosas, tan colombiano, como el cacao. Cuya composición cuenta con grasas saturadas intrínsecas Propias de él”.

En pocas palabras, el sello obligatorio de advertencia da a entender que es dañino, la presentadora argumenta que el cacao y el coco ya vienen con estas propiedades y que no hay ninguna adición en los alimentos sanos que produce con esta materia prima. Por eso, puso un par de ejemplos, para que sus seguidores entiendan:

“Si el cacao en su estado natural, y según la “Ley de comida chatarra” llevara sellos, llevaría el de: Alto en grasas saturadas… Si el coco en su estado natural, según la “Ley de comida chatarra” llevara sellos, llevaría el de: Alto en grasas saturadas”.

Para finalizar este nuevo desahogo en el Instagram de Mary Méndez, anticipó que está dando la lucha desde otros ámbitos, para poder solucionar este tema: “Cuando sea el momento, les dejaré saber el proceso en el que estoy, en defensa de los productos realmente sanos, contra los cuales atenta la “Ley de comida chatarra”. Así que hay que esperar si tiene novedades o más críticas a las políticas del Gobierno ante este complicado tema que implica salud, alimentación, economía, política, entre muchos otros aspectos del diario vivir en Colombia.