Lejos de lo que se ha venido hablando en el último tiempo, debido a las famosas que han tomado la decisión de quitarse las prótesis de sus cuerpos y otras que han expresado una opinión diferente, es un tema personal y no para debatir con banalidad. Así lo explicó Mary Méndez, por medio de sus historias de Instagram, diciendo sus verdades

(Vea también: “Es un ignorante”: Mary Méndez, de ‘La Red’, estalló en redes sociales)

Parece que la presentadora del programa ‘La Red’ ha recibido muchos mensajes y preguntas sobre su procedimiento y experiencia, pero ella no quiere que su vida y su decisión personal se conviertan en tema de debate público. Por eso, a su modo y sin guardarse nada, la samaria salió con un mensaje duro y directo

Mary Méndez y sus verdades sobre la explantación mamaria

En la tarde del miércoles 22 de marzo, en las historias de Instagram de Mary se vio este texto, en el que explica que la han consultado y expresa que no ha sido necesario explicar o hablar del tema en público:

“Me preguntan si tengo fotos del día de mi explantación:

No, no sentí ningún tipo de necesidad de documentar el procedimiento, ni fotos en una camilla, ni fotos de los drenajes, ni de la canalización de mi vena, ni del proceso, ni nadaaaaa…”

Y alejándose de las posturas que se han dividido, entre los que critican a las mujeres que no recomiendan este procedimiento y las que defienden temas estéticos, Méndez dejó claro que estos no son asuntos que quiere tratar ante seguidores o personas que no están cerca de su vida personal:

“Mucho menos convertirlo en un reality de redes sociales,

“A son de qué?” (risas)”

Para quienes no saben, la presentadora de Caracol Televisión ya había dado su testimonio sobre la decisión de quitarse las prótesis y lo hizo sin mayores misterios: “A los 18 años me puse 220 centímetros cúbicos y a los 22 años las cambié por unas un poco más pequeñas, de 180. Así estuve hasta el año 2018, cuando decidí retirarlas porque me dio la gana. Yo no sufrí del síndrome de Asia ni de dolores de cabeza ni nada, solo me levanté un día y dije que no quería tener más prótesis“. Eso sí, aclaró que deben tenerse razones de peso y plena convicción de someterse a cualquier operación:

“No fue un encuentro conmigo misma ni tampoco me pregunté ‘¿cómo le hice esto a mi cuerpo?’. Todos tenemos cuerpos diferentes y maneras de reaccionar muy variadas. Lo único que puedo decirte es que no lo hagas por moda, asesórate bien“

Ante este testimonio y verdad contada en redes, Carolina Cruz reaccionó de buena forma, ya que la presentadora de ‘Día a Día‘, en los últimos días había sido víctima de ataques y cuestionamientos por sus palabras. Por eso los ‘aplausos’ con ‘emoticones’ en la publicación de su compañera de canal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

(Lea también: [Video] Mary Méndez quedó fría en ‘La red’; no se esperaba lo que vio en detrás de cámaras)

Infortunadamente, un tema tan personal y que puede generar sensibilidad en muchas personas, se ha convertido en motivo de debate y ataques. Tal vez, en un contexto menos conflictivo y más enfocado a la salud, Mary Méndez pueda dar su testimonio y opinión. Pero en esta oportunidad prefirió frenar a los que quieren que hable y por eso ‘cantó la tabla’ para todos los ‘chismosos’.