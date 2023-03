Claudia Bahamón, que hace días contó el drama que vivió en grabaciones, abrió su corazón y decidió dar detalles en sus redes sociales sobre cómo vivió el retiro de sus prótesis mamarias. La presentadora de ‘Masterchef’ reconoció que someterse a una explantación no fue nada fácil, sobre todo porque tuvo numerosos sentimientos encontrados y cuestionamientos.

Ella no tuvo problema alguno en mostrar fotos de las prótesis que le retiraron de su cuerpo y también algunos mensajes que le envió a su hermano para contarle cómo se sentía. En la conversación, Bahamón se muestra realmente contrariada por el hecho de haber querido operarse hace años, a tal punto que le dice a su familiar: “Lloro de la rabia. En qué momento de la vida tomamos estas decisiones tan absurdas en nuestro cuerpo. En qué momento tomamos estas decisiones tan absurdas para nuestro cuerpo”.

“Veo lo que sacaron de mi cuerpo y me duele más que el dolor físico que tengo. Es un absurdo que debería ser delito. No se debería permitir que nosotras nos metamos esas mie… en nuestro cuerpo”, le dijo a su hermano.

Claudia Bahamón se retiró prótesis mamarias

Además de compartir la conversación con su familiar, la presentadora quiso hablarles a sus seguidores y compartir una sentida reflexión sobre el tema. “Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos. Me cuestioné infinitamente por la decisión que en algún momento de mi vida tomé”.

Acto seguido, Bahamón, que el viernes mostró cómo reaccionó al fuerte temblor en Colombia, hizo énfasis en todos los cuestionamientos que se hizo luego de la explantación. “Me preguntaba: ¿por qué será que como seres humanos, no somos felices y agradecidos con lo que la naturaleza nos da y por el contrario nos encontramos en una búsqueda incansable de eso que no somos? ¿Por qué tenemos que buscar cambiar el deber ser de la naturaleza?”, continuó.

Acto seguido, ella reconoció que vivió momentos difíciles. “Después de ver las prótesis que salieron de mi cuerpo, sí, entré en tristeza profunda y fue como un duelo que me hizo trabajar en mi propio perdón”, confesó.

Por último, destacó que se siente orgullosa de lo que hizo. “Hoy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión”, concluyó.

