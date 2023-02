Sin lugar a dudas, Claudia Bahamón es una de las presentadoras más queridas de Colombia, pues, además de su belleza, su sencillez y empatía han hecho que los televidentes estén pendientes de su carrera y sigan su diario vivir a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, la nacida en Neiva se atrevió a hablar de fútbol con el creador de contenido Álvaro Córdoba, quien se ha hecho viral en TikTok por sus videos que hablan del deporte a nivel amateur.

Allí, la presentadora de ‘Masterchef’ contó quiénes son los 3 futbolistas que se han robado su corazón, con la particularidad que ninguno es de su gusto físico ni de nacionalidad colombiana.

“Yo nunca me fijo en que sean bonitos, a mí me tienen que haber marcado la vida”, dijo en primer lugar la modelo.

Y añadió: “En el Mundial de 2006, estuve viendo a Inglaterra y Peter Crouch me encantó“.

Incredible from Mbappe but I was doing this shit in 2006 pic.twitter.com/eaRIH90Fgc

— Peter Crouch (@petercrouch) December 18, 2022