Durante el programa que salió al aire este sábado 16 de septiembre, Margarita Rosa de Francisco habló de su familia, en especial de sus hermanos Adriana y Martín, a quienes considera un “premio”.

Y es que para la actriz que recientemente recibió un galardón en el Festival de Cine de Venecia, sus hermanos y padres son un orgullo, mencionando, entre chiste y chanza, que a ella la deberían felicitar por su familia y no por lo que hace.

(Vea también: Dónde vive César Escola, de ‘Yo me llamo’: lleva más de 30 años en el mismo barrio)

Fue en este espacio que Margarita Rosa, luego de ver en pantalla algunos mensajes que le enviaron sus sobrinos, les explicó a los presentadores de ‘Bravíssimo’ que no se arrepiente de no ser madre.

De hecho, a manera de broma, comentó que “menos mal no tuvo hijos” porque hubiese sido una mamá tóxica, tal y como lo es con sus gatos.

“En cuanto a mis cualidades maternales, con los gatos soy una mamá tóxica, menos mal no tuve hijos… Me encanta que los haya criado Adriana, eso no hubiera sido una buena cosa [ser mamá]. Me fascina ver a estos seres humanos tan bellamente levantados, entregados a la vida por esa persona que admiro tanto que es Adriana de Francisco“, dijo.