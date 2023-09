La actriz Margarita Rosa de Francisco se alzó con el prestigioso premio en la sección ‘Orizzonti’ durante la edición 80 del Festival de Cine de Venecia, marcando su regreso triunfal a la pantalla grande después de casi una década de ausencia.

(Lea también: Marbelle no le perdonó a Gustavo Bolívar error por decir “chaps” y lo tildó de “bobolitro”)

En su papel como Magdalena Galván, una madre colombiana que reside en Italia en la película ‘El Paraíso’, demostró su indiscutible talento actoral, el cual le fue premiado el pasado sábado.

La noticia de su victoria desató diversas reacciones en las redes sociales. La cantante Marbelle, conocida no solo por su música sino también por su oposición al Gobierno de Gustavo Petro, publicó un trino para felicitar a la actriz, el cual por su ironía pareció ser una burla contra ‘La mencha’.

La también jurado de ‘El Factor X’ y ‘La descarga’ expresó: “¡Excelente! Dedicarse a lo que realmente sabe… ¡Felicidades! Un premio de actuación no es lo mismo que un consulado”.

Excelente! Dedicarse a lo que realmente sabe … 😌 Felicidades! Un premio de actuación no es lo mismo que un consulado … https://t.co/K3c29c4uM9

El picante mensaje de Marbelle surge de la polémica que suscitó De Francisco, quien confesó que luego de la llegada de Petro al poder le ofrecieron un importante cargo diplomático.

La actriz explicó que lo rechazó y hoy tiene a su hermana Adriana de Francisco en ese puesto. Se trata del Consulado de Miami.

No lo pedí. Me lo ofrecieron. Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo. Este gobierno necesita gente confiable ciento por ciento, con una ética a toda prueba y

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 4, 2023