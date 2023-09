En el cuerpo de Magdalena Galván, Margarita Rosa de Francisco logró conquistar al jurado del Festival de Cine Internacional de Venecia, que este año celebró su octagésima edición. Bajo la dirección del realizador italiano Enrico Maria Artale, su papel en “El Paraíso”, la llevó a consagrarse como la primera colombiana en llevarse este premio como Mejor Actriz. La historia de la amistad de Amparo Grisales y Margarita Rosa; se dieron recordado beso.

De acuerdo con la sinopsis de la película, esta relata la historia de una madre y su hijo que han pasado más de 40 años juntos viviendo en una casa del lago en alguna parte de Italia. Poseen un pequeño negocio y trabajan con un narcotraficante local en algunas ocasiones, es así como llega Inés, interpretada por María del Rosario Barreto, como una ‘mula’ que transportaba cocaína. Su aparición pone en conflicto la relación familiar.

(Vea también: Margarita Rosa de Francisco: “traté de ser marihuanera, pero no lo logré”)

#BiennaleCinema2023 #Venezia80 #Orizzonti

Premio Orizzonti per la migliore attrice / Orizzonti Award for Best Actress:#MargaritaRosaDeFrancisco in EL PARAÍSO di/by #EnricoMariaArtale pic.twitter.com/N7y6esFfP9

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) September 9, 2023