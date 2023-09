La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco recordó en su cuenta de X, antes Twitter, que en el actual canciller de Colombia, Álvaro Leiva, le ofreció ser cónsul de Colombia en Miami, cargo que rechazó por considerar que no estaba preparada para desempeñarlo y por eso propuso a su hermana, Adriana de Francisco, quien sí tenía experiencia pues durante tres años fue asistente administrativa en el Consulado de Colombia en Toronto, Canadá.

“Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo. Este gobierno necesita gente confiable ciento por ciento, con una ética a toda prueba y que, de verdad, quiera servir. Ojalá tengan la oportunidad de verse atendidos por una persona de tan alta calidad humana y profesional”, expresó en X (antes Twitter).

El trino de la actriz se produjo luego de que en la red social muchos le recordaran que, en campaña, escribió: “Si gana la presidencia @petrogustavo o cualquiera de los candidatos del Pacto Histórico luego me ven pidiendo puesto en ese gobierno para mí o para alguien de mi familia, ¿me denuncian por favor?”. Por eso, la autora de “Margarita va sola” (Penguin) tuvo que salir a aclarar que ella no pidió un puesto sino que se lo ofrecieron.

De Francisco ya había contado la historia en TikTok de cómo recomendó a su hermana para el cargo de cónsul de Miami luego de que recibiera una llamada del canciller. “Cuando le dije a Álvaro Leyva que yo no estaba capacitada para ese cargo, le dije: ‘sabe que si yo le aceptara ese puesto, a la primera persona que llamaría sería a Adriana, mi hermana, como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión’”.

No lo pedí. Me lo ofrecieron. Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo. Este gobierno necesita gente confiable ciento por ciento, con una ética a toda prueba y — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 4, 2023

En una charla con Claro Oscuro, el formato de entrevistas de la sección de Entretenimiento de El Espectador, la actriz habló de su opinión del gobierno de Gustavo Petro.

“Hoy creo que tenemos un presidente distinto a esa saga, que aunque para hacer estas reformas que Colombia necesita tenga que hacer esos negociados que todos odiamos, es un presidente que está proponiendo algo completamente distinto a lo de antes y que está en armonía con lo que el planeta requiere. Y eso se lo está gritando al mundo, lo está comunicando como puede y con la inteligencia que lo caracteriza. Él está montando otro paradigma, y por eso creo que hay tanta resistencia”, manifestó.

No es la primera vez que “los De Francisco” son objeto de críticas por sus posturas políticas. Al respecto, el actor Gerardo de Francisco, papá de Adriana, Margarita y Martín, en una entrevista con “Buen día Colombia” se refirió a los insultos.

“En redes sociales, a veces, me insultan, y todas esas cosas. Me ofenden más insultos a ellos que a mí. A mí me importa un carajo, porque viví lo que tenía que vivir, pienso como pienso abiertamente y no le debo nada a nadie.

Es una injusticia, tenaz, una soberana estupidez, no estudiar quién es esa persona. Los atacan solo por el hecho de que tienen alguna sensibilidad que les he inculcado. Les he inculcado que sean gente de bien, que sean buenos patrones y creo que lo hacen. Es la cosa más injusta del mundo, los insultos que les hacen por redes sociales.

Mientras ronda la polémica en redes sociales, Margarita Rosa regresa a la pantalla grande luego de nueve años fuera de ella. Esta vez con una película italiana que hace presencia en el Festival de Cine de Venecia, el más antiguo del mundo, donde a pesar de las críticas se ha estrenado algunas producciones de reconocidos directores como Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos y Pablo Larraín.

La cinta en la que aparece la colombiana como actriz lleva como nombre “El Paraíso”, dirigida por Erinco Maria Artale, quien ya ha tenido una nominación en este certamen, sim embargo, esta vez no entró a competir, puesto que la producción hizo parte de la “Muestra Internacional de Arte Cinematográfica”.

