Margarita Rosa de Francisco, actriz y presentadora que ha sido abanderada de las ideas de izquierda, recordó que tras la llegada de Gustavo Petro al poder le ofrecieron un cargo diplomático. La artista lo rechazó y hoy tiene a su hermana Adriana de Francisco en ese puesto.

(Lea más: Gobierno Petro alista otro polémico nombramiento diplomático en la Embajada en Chile)

“No lo pedí. Me lo ofrecieron . Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo”, dijo la artista de Francisco en sus redes sociales.

Pese a que la mujer se consideró no apta para el cargo, recomendó a su hermana Adriana Francisco y, en efecto, la designación llegó.

Mediante el Decreto N° 1045 del 26 de junio de 2023, el canciller Álvaro Leyva designó en el consulado de Miami a la hermana de la familia de Francisco. La mujer, de acuerdo a su perfil público de LinkedIn, se dedica a la Astrología Genealógica.

No lo pedí. Me lo ofrecieron. Como me considero inepta para ese puesto, propuse a una persona que conozco muy bien, que admiro y que sabe hacer ese específico trabajo. Este gobierno necesita gente confiable ciento por ciento, con una ética a toda prueba y

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) September 4, 2023