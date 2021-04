El tema salió a flote luego de que la misma Margarita Rosa de Francisco compartiera un trino de una columna que escribió, en diciembre de 2020, cuando estaba en El Tiempo. La actriz lo hizo público en su perfil de Twitter para sumarse a la conversación por el escrito que le dedicó Antonio Caballero en una columna en ‘Los Danieles’, el domingo pasado.

La columna de De Francisco lleva por título “Mi ‘date’ con Antonio”, y no es más que un recuento del día en que aceptó una invitación para salir a cenar con Caballero, que hoy al parecer anda disgustado con ella por su postura política y por su apoyo al precandidato Gustavo Petro.

La salida fue en España, según contó Margarita Rosa, y el encuentro lo organizó el también periodista Daniel Samper Pizano, aprovechando que ella estudiaba arte dramático y que se había separado recientemente del artista Carlos Vives.

“Un día, al verme tan triste y desprogramada, a Daniel se le ocurrió que su amigo, el escritor Antonio Caballero –también radicado en Madrid por esas épocas– y yo podríamos, al menos, iniciar una amistad. Y nos arregló una salida a cenar”, recordó ella.

De Francisco dijo que de entrada todo empezó mal: “Yo, pobrecita, solo estaba capacitada para hablar de mi tusa por Carlos, y Antonio no era precisamente el interlocutor que necesitaba para desahogarme”.

Fue por eso que, según ella, ambos la pasaron “aburridos como nunca” en esa cita, y hasta dijo que se sintió “muy intimidada” por un momento debido a la “mirada diagnóstica, aguda e implacable, de microcirujano”, con la que la observaba el escritor.

Lo último que recuerda ella es que pese a la cena y toda la invitación formal, entre ellos hubo una “atmósfera desesperante y aterradora”, y que le provocaba salir a correr de allí.

“Con sobrada razón le debí parecer bonita (eso sí era) pero boba. Mucho me temo que sigue pensando lo mismo”, finalizó.

Las palabras de la famosa actriz se hicieron realidad el domingo cuando Caballero publicó su columna, en donde escribió cosas como: “No importa mucho lo que Margarita Rosa recite, para eso es una actriz, sobre el ‘Pacto Histórico’. Ella es muy bella y tiene buena voz; además es famosa, con lo cual es un gran gancho para futuros votantes”.

“Ahora entiendo todo”, le escribió un seguidor a Margarita Rosa, en relación a que ese disgusto viene de años atrás.

Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia. LA SIRENA CANTORA – Antonio Caballero | Los Danieles – Columnas https://t.co/HVjHO1aC2j

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 25, 2021