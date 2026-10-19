Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana de 61 años, habló sobre su relación con el ejercicio, la belleza y el envejecimiento en una entrevista con el programa ‘Los Informantes’, de Caracol Televisión. Durante la conversación, reconoció que durante años sometió su cuerpo a rutinas demasiado exigentes para conseguir la figura que quería.

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La actriz, recordada por su trayectoria en la televisión colombiana y por su papel como Fernanda del Carpio en la adaptación de ‘Cien años de soledad’, contó que actualmente mantiene una rutina de actividad física, aunque ha tenido que bajar la intensidad.

“He sido muy violenta con mi cuerpo”: la confesión de Margarita Rosa

En la entrevista, la actriz describió una etapa en la que el ejercicio y la alimentación estaban ligados a la exigencia de alcanzar una apariencia física determinada.

“He sido muy violenta con mi cuerpo, casi como castigo por comer”, confesó.

Según relató, sentía que para merecer el cuerpo que deseaba debía someterse a largas jornadas de entrenamiento y dietas muy estrictas. Con el tiempo, esa forma de ejercitarse tuvo consecuencias físicas que hoy hacen necesario modificar sus rutinas.

La actriz también mencionó que tiene antecedentes de cirugía de espalda y que le pusieron tornillos. Además, señaló que enfrenta problemas en las articulaciones y que debería someterse a procedimientos en las caderas y las rodillas.

Sus declaraciones reflejan cómo ha cambiado su manera de entender el ejercicio: ya no se trata de mantener una rutina agresiva, sino de adaptar la actividad física a las necesidades de su cuerpo.

Su reflexión sobre la belleza y el paso del tiempo

Más allá de las exigencias físicas, Margarita Rosa de Francisco también habló sobre lo que representa para ella la belleza. La actriz reconoció que le gusta sentirse bonita y verse al espejo, pero planteó que su concepto va más allá de la apariencia.

“Para mí la belleza es como un concepto mucho más alto que lo bonito”, afirmó durante la conversación.

En ese sentido, sus palabras abrieron espacio para reflexionar sobre la relación entre la imagen personal, el envejecimiento y las expectativas que una persona puede imponerse a lo largo de los años.

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