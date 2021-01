green

Y es que, aunque hubo hechos de ficción, buena parte de ‘Amor sincero’ incluyó detalles reales de la también llamada ‘Reina de la tecnocarrilera’, su familia y su carrera artística.

Aun así, de Marbelle todavía hay datos que no son tan conocidos y aquí se mencionan unos junto con otros que muchos ya saben sobre ella y que, de todas formas, siguen siendo algunas de las cosas que más preguntan en Internet alrededor de la cantante, que estuvo entre los 10 personajes más buscados de Google en Colombia en 2020. Parte de las historias se las contó ella a Pulzo.

Dos momentos inolvidables en la vida de Marbelle

La artista de ‘Adicta al dolor’ le dijo a este medio, el 19 de enero del 2021, que de su infancia no olvida la primera vez que ganó un trofeo en ‘Estrellas del Pacífico’. “Fue como la segunda o tercera vez que participé. Fue de los recuerdos más bonitos de esa época”, aseguró.

Sin embargo, ese no sería el recuerdo más importante de su vida, pues tiene otros y uno de ellos fue cuando se independizó, en su juventud.

“Cuando me fui de mi casa; cuando me independicé. Fue un momento imborrable y especial para mí; definitivo en mi vida”, explicó a este portal.

¿Por qué se llama Marbelle?

Su nombre real es Maureen Belky Ramírez Cardona y en varias oportunidades ha contado que para su carrera artística lo cambió porque Marbelle era más comercial.

Es más, ella no es la única integrante de su familia que decidió ponerse otro nombre; en una conversación con ‘Yo, José Gabriel’, recordó que su mamá, que es conocida como Yolanda, también lo hizo, pues María Isbeth no le gustaba.

¿De dónde es Marbelle?

Algunos creen que es bogotana, pero lo cierto es que la cantante nació en Buenaventura y es fruto de la unión del policía retirado Ignael Ramírez con Yolanda, una fallecida modista caldense que luego pasó a ser mánager de su hija, pues desde niña Marbelle se interesó por la música.

En dicha zona del Valle del Cauca (ver mapa), la intérprete de ‘Pa’ todo el año’ y ‘La confesión’, cuyos hermanos son Nancy, Marlon, Alex y Freddy, nació justo un 19 de enero, pero de 1980. Esto quiere decir que, en el 2021, ella llegó a sus 41 años.

La edad no es algo que trasnoche a la famosa, que de niña era conocida como ‘Estrellita romántica’; es más, la celebridad le contó este martes a Pulzo qué significa esa palabra para ella.

“La edad, más allá de un número, es la vida; es lo que uno ha vivido; es la cantidad de días y de horas que llevas respirando. ¡Significa todo! Y yo estoy muy feliz de tener 41 años y de celebrar triunfos y fracasos”, explicó.

El ‘hijo adoptivo’ de Marbelle

La intérprete de ‘Ya te olvidé’ es muy cercana a la actriz y cantante Carolina Sabino y más que amigas son como hermanas de vida.

Tal es la cercanía que Marbelle considera a Tomás no como el heredero de su amiga o un sobrino de la vida, sino como su hijo. Y lo mismo hace Carolina con las hijas de ‘la Reina de la tecnocarrilera’, Rafaella y Angie, que le envió un emotivo mensaje de cumpleaños, pese a las diferencias que han tenido últimamente.

Esto se supo en un ‘live’ de las dos cantantes con Pulzo en 2018, cuando estaban promocionando unos de sus ‘shows’ de ‘Planchando el despecho’.

“Tengo muchos hijos por ahí, hablando en serio. O sea, y cuando digo hijos es de verdad verdad… para mí, Rafaella y Angie son mis hijas”, dijo Carolina Sabino en este medio, y Marbelle complementó:

“De hecho, para Rafaella, Carolina es su otra mamá. Tomás es mi otro hijo. O sea, yo veo a Tomás y yo [hace señal de amor]… La historia que hemos tenido nosotras con Carolina en conjunto como mamás, que además nos tocó como paralela esa crianza, nos apoyamos mucho, y nuestros hijos son como hermanos. Entonces, para mí Tomás es como mi hijo; él sabe que mi casa es su casa y siempre lo será, a la hora que sea. Y lo mismo la casa de Carolina con mis hijas”.

Estas son un par de fotos de Tomás Duque, publicadas en su cuenta pública de Instagram, donde se describe como “músico, DJ y productor”.

Las famosas también dejaron ver en el ‘live’ que ese vínculo entre ellas y sus hijos era “para la eternidad”, y ambas puntualizaron diciendo que hasta Rafaella llama “segunda mamá” a Carolina.

Estas declaraciones se puede ver en este video de Facebook de Pulzo, desde el minuto 42:44. Allí, Marbelle también se refirió al gran cariño que tiene por los animales, al empoderamiento femenino y a su entonces ‘show’, entre otros temas.

Y como la cercanía entre Marbelle y Carolina también es por sus carreras y porque ambas celebran sus triunfos, en las declaraciones que dio este martes a Pulzo, la cantante de ‘Collar de perlas’ rememoró uno de sus momentos más felices con Sabino.

“El mejor recuerdo creo que fue cuando ella venía de Viña del Mar, de ganarse sus Gaviotas de Plata, y nos encontramos a la salida del canal. Yo llegaba de una gira en Los Ángeles, con lo de ‘Collar de perlas’, y fue un momento muy bonito, porque ella ya era mamá, venía de esa gran éxito, y yo estaba empezando toda mi gira; fue un día muy especial”, expresó la celebridad.

Marbelle, en ‘Sábados felices’

La faceta más conocida de la estrella colombiana es la de cantante, pero también ha sido presentadora en concursos como ‘Atrévete a cantar’ y el programa de chismes ‘Lo sé todo’.

Asimismo, ha actuado en producciones como ‘Amor sincero’, ‘Todos quieren con Marilyn’ y ‘En los tacones de Eva’, como ella misma, mientras en ‘Marido a sueldo’ encarnó a Milena Anaya y en ‘Sábados felices’ fue actriz de reparto.

Este es un video de YouTube con una de las apariciones de Marbelle en el programa de humor de Caracol Televisión:

‘Atrévete a cantar’ no es el único concurso en el que ha aparecido; participó como jurado de ‘Factor X’, pero para la versión 2021 RCN no la contrató y el cantante y productor José Gaviria explicó si él había tenido que ver en esa decisión.

Los tatuajes de Marbelle, su forma de revelarse

Es una de las famosas con más tatuajes del país y algunos de ellos han sido modificados con el tiempo o tienen características particulares. En viejas entrevistas, como la mencionada con José Gabriel, aseguró, por ejemplo, que uno de sus grabados representa la libertad.

Por su parte, este 19 de enero le dijo a Pulzo cómo fue que logró que su mamá también terminara tatuándose con ella.

“Creo que no la convencí; creo más que la obligué con el hecho de tatuarme. Creo que ella también sabía que desde niña yo soñaba con crecer más para tatuarme, que para maquillarme. Entonces, siento que por eso ella lo permitió y, luego, terminó tatuándose conmigo. Más que convencerla casi que la obligué a aceptar desde un principio, que me respetara un poco eso; era mi forma de revelarme un poco”, comentó Marbelle.

A continuación, se pueden ver unas fotos de ella en la que son evidentes algunos de sus tatuajes, entre esos la famosa pluma o el que se mandó a hacer en honor a su mamá.

Mentiras sobre Marbelle

Cuando trabajaba en ‘Lo sé todo’, programa de chismes, ella habló con Pulzo de algunos de los rumores más sonados sobre su vida, así como la información que se filtró antes de que quisiera: su separación con Royne Chávez, con quien se casó en una pomposa boda y tuvo una hija, Rafaella.

¿Pero él fue su “primer amorcito”? ‘La Reina de la tecnocarrilera’ aseveró en El País que el cantante Jean Carlo Centeno fue: “El primer niño que me gustó, la traga maluca que tuve”. Sin embargo, luego añadió: “Hoy en día sé y en 20 años me lo preguntan y sé que el primer hombre del que me enamoré, mi único amor, ha sido… fue: Royne”. (Aquí: Los romances más recordados de Marbelle).

Esa declaración es de 2004 y, quizás, en parte pudo haber cambiado, pues, aunque su relación con el jugador de fútbol Sebastián Salazar ha sido más privada, en varias entrevistas ella ha confesado que él le cambió muchas cosas y se ha mostrado muy enamorada.

Adicional a lo de Royne, en la charla sobre los chismes de su vida la artista también aclaró una especulación malintencionada sobre el papá de Sebastián Salazar, futbolista que ahora juega y vive en Brasil. Igualmente, el “pleito bastante fuerte” que vivió porque le inventaron un romance con ‘el Pibe’.

Los detalles de lo dicho por Marbelle se puede escuchar en este video, donde no faltó la historia curiosa en la que ella reveló que un detalle que no todos saben sobre su vida es que tomó tetero hasta los 21 años y que, si hubiera sido por ella, nunca lo hubiera dejado.