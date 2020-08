green

El más reciente trabajo que le hizo Marckos Ruiz no fue la excepción y la artista dejó ver que se trata de una reina a color, en un tablero de ajedrez.

Esta labor la realizaron en varias sesiones e incluso, a mediados de mes, la famosa ya había mostrado un adelanto.

Ahora, el tatuaje está terminado y no solo Marbelle lo exhibió en sus historias, su tatuador también ‘posteó’ una foto en su cuenta de Instagram, donde le dedicó unas palabras a la intérprete de ‘Adicta al dolor’.

“Siempre [es] un gran honor ser partícipe de tu bella historia… Eres mucho más que una amiga… Gracias por tantos años de amistad, gracias por tu hermosa confianza. TQM😘😘😘, mi Maureen”, le expresó Marckos.

En su mensaje, el tatuador igualmente le escribió: “La reina de reinas”, pero se desconoce si porque suele llamarla así o tiene que ver con el significado del tatuaje, pues Marbelle todavía no lo ha dicho.

En todo caso, en las publicaciones además quedó claro que este no es el último grabado que la ‘Reina de la Tecnocarrilera’ se hará o modificará. “No está de más decir que vamos por muchos más 😜”, añadió el hombre al que la famosa le confió la tarea de mejorar los dibujos en su piel.

Aquí la publicación de Marckos, así como la de Marbelle, que ya no aparece en su Instagram, pero ha sido replicada por cuentas abiertas. El tatuaje se ve en una de las piernas de la cantante y solo quedaría al descubierto cuando la celebridad no cubra esa zona de su cuerpo; por ejemplo, cuando use vestidos, faldas o ‘shorts’, y en Bogotá, donde reside, ella es más de usar pantalón.