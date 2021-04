Las protestas por la reforma tributaria han provocado que los artistas colombianos se pronuncien sobre esta situación, aunque unos lo han hecho más rápido que otros. Maluma, uno de los reguetoneros colombianos más reconocidos en el exterior, fue el último en pronunciarse y responderle a las personas que le pedían su opinión, tal como sucedió con J Balvin, quien publicó foto haciendo ‘pistola’.

Luego de dos días de manifestaciones en las calles, el artista antioqueño publicó en su cuenta de Instagram un video en el que rechazó a esta medida que sigue impulsando el presidente Iván Duque, quien lo recibió hace un par de años en la Casa de Nariño.

“Utilizo mis redes para hablar de lo que pasa en Colombia porque, así no esté allá, me afecta a mí y mi familia. No estoy de acuerdo con la reforma tributaria, sin embargo, me parece una cagada que los vándalos salieron a la calle y esa no es la forma”, dijo Juan Luis Londoño.