View this post on Instagram

Hoy tuve la oportunidad de conocer a el señor presidente @ivanduquemarquez . Gracias por esta gran invitación; que honor y que orgullo saber que compartimos tantos ideales y el primordial, trabajar por la juventud de nuestro país. Se vienen proyectos muy importantes con @elartedelossuenos y la presidencia! 🇨🇴