green

La joven que contaba con 40 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde publicaba fotografías de su estilo de vida, dio su opinión sobre el paro nacional que comenzó el pasado 28 de abril y criticó a las personas que protestan por la reforma tributaria y otras situaciones que los afectan actualmente.

“Yo, 100 % tolerancia, pero les voy a compartir mi punto de vista. Es algo que deberíamos hablar y deberíamos entender la situación por la que vamos a pasar. Yo no soy nadie para hablar de esto, solo alguien que ve lo que pasa desde afuera. Me parece una estupidez muy grande que la gente sea tan egoísta para salir a marchar y pensar en sus derechos primarios sobre la salud de todo un país”, dijo Valentina Patarroyo en sus historias

(Vea acá: Voz de Esperanza Gómez para que protestas sean pacíficas y colombianos se unan)

Para ella, las personas deberían quedarse en sus hogares y no salir a protestar por ninguna razón, pues, en medio de la pandemia, todos deberían quedarse en sus hogares y no hacer sus exigencias en las calles, tal como ha sucedido los últimos días en el país.

“Me parece absurdo que a alguien se le pase por la mente salir y causar aglomeraciones a propósito para causar más contagios, solamente porque hay que entender que estamos en pandemia. ‘Bro’, el problema es que estás saliendo cuando no deberías salir de ni de tu casa. Ustedes no entienden la rabia que me da. Yo entiendo los derechos de cada persona, pero la salud pública es un derecho colectivo”, dijo.

Aunque ella no fue clara en señalar si estaba en Colombia, pues en sus redes sociales tenía fotos de viajes y un estilo de vida fuera de las fronteras, sí contó que estaba muy pendiente de los noticieros y cómo está afectando el paro a los ciudadanos, especialmente en Bogotá.

“Uno se pone a ver noticias y las personas que deben salir a trabajar son las que deben montarse en un Transmilenio y arriesgar su vida todos los días. La gente que sale a protestar está causando caos y, entonces, los que deben salir obligatoriamente no están tranquilos ni en su propia ciudad, todo porque hay gente loca que quiere salir a protestar por sus derechos antes de los derechos de todo el mundo, como si fueran más importantes, y no”, explicó.

Además, vaticinando lo que ella cree va a pasar en el futuro, ella cree que en las ciudades donde las personas están manifestándose van a decretar nuevos cierres.

“Gracias a esta gente que está protestando hoy nos van a encerrar más tiempo. La gente se queja de que no pueden trabajar, pero salen a marchar. Háganme el favor. No encuentro lógica en lo que la gente hace. Todos vamos a pagar los platos rotos en dos semanas”, señaló.

Estos son los cinco minutos en los que la joven modelo se dedicó a dar su opinión sobre las protestas del paro nacional.

Valentina Patarroyo cerró sus redes sociales

Luego de que sus palabras se difundieran en sus redes sociales, las personas se volcaron a su cuenta de Instagram (@valentina_patarroyoficial) para darle a conocer las razones por las que sus compatriotas estaban protestando.

La joven no aguantó las críticas que estaba recibiendo y aunque inicialmente cambió el nombre de su perfil, terminó cerrándolo para no seguir recibiendo insultos de quienes no están de acuerdo con su posición.

Sus palabras se han difundido en las diferentes redes sociales y aunque ella no se ha pronunciado al respecto, las personas que la siguen sí critican su falta de solidaridad con la situación actual del país.