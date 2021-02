green

El también intérprete de ‘Hawái’ ya había dado unas pistas de las razones por las que había adquirido el avión, durante una charla con Nicky Jam.

Allí, al igual que como reiteró en la revista, Maluma indicó que todo se trató de un tema asociado a “una necesidad”, más no a un lujo. Sin embargo, en la conversación con su colega no habló directamente de las aerolíneas, como una de las razones por las que adquirió el aparato, como sí lo hizo en su reciente declaración en la edición impresa de Vea.

¿Maluma compró avión, cansado de aerolíneas comerciales?

“El avión es una necesidad que vimos a medida que crecíamos, y que nos dábamos cuenta que el tomar un vuelo comercial no nos dejaba cumplir con compromisos en diferentes partes del mundo. Depender de los horarios de las aerolíneas, ingresos, salidas ¡Todo se volvió caótico! Así que trabajé mucho más durante un tiempo para tenerlo, y cuando lo logramos, no dudé en expresar lo que sentía porque hace parte de los sueños que sí se pueden cumplir”, expresó el artista antioqueño en Vea.

(Vea también: A Maluma no le saldrá barato volar en su avión; esto deberá pagar por cada hora de vuelo)

Enseguida, el exnovio de Natalia Barulich, del que hace poco se especuló que iba a ser padre, también se refirió a las críticas que han surgido porque tiene su propio avión y dio a entender que no le roban el sueño.

“Me criticaron, se rieron de mí, pero la satisfacción de saber que ahora puedo ir a estar con mis fans y trabajar mejor, no me la quita nadie”, concluyó el cantante (que hace unos días reunió a Daniela Ospina y su ex en el mismo lugar), en la actual edición de la que es portada, como se ve en esta foto de Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Revista Vea (@larevistavea)

¿Maluma compró avión para evitar a fans en aeropuerto?

No fue la razón principal, ya que el cantante dejó claro que no le disgusta compartir con sus seguidores (este año ya quedó en evidencia en una sesión de fotos en Miami, en la que tuvo que intervenir la policía), pero sí tuvo que ver.

“Es difícil. No es que a uno le choque tomarse fotos y compartir con la gente, pero hay momentos en los que ya tiene que montarse al avión o va a perder el vuelo. Pero creo que por eso decidí comprarme el avión”, le explicó el intérprete de ‘Felices los 4’ a Nicky Jam, aunque luego especificó que el tema fue más una necesidad y una forma de incentivar a la gente y decirle que todos pueden cumplir sus sueños, si se trabaja duro.

(Vea también: Anitta aclara si está enamorada de Maluma y si él le reclamó por grabar video con su ex)

Esta declaración se puede escuchar sobre el minuto 10:58 del siguiente video de YouTube, donde Maluma reiteró que el avión le da tranquilidad para los viajes, pero también “es un estrés”, porque igual hay que pagar arreglos, impuestos, tripulación y otros detalles.