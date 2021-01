Ante las múltiples críticas por la compra de un avión privado, Maluma se despachó contra los comentarios, muchos en tono de burla, dirigidos a su estilo de vida.

Dijo, entre otras cosas, que tener un avión es algo muy difícil y que nada tiene que ver con un lujo, sino más bien una necesidad.

“No me arrepiento de tener mi avión, pero eso le falla una cosa y otra, que la tuerca. Pero todo vale la pena y por eso he trabajado para tener mis cosas”, dijo.