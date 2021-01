green

Hace más de un año que el antioqueño y la estadounidense no están juntos, pero su noviazgo aún los ‘atormenta’, pues les siguen preguntando por lo que pasó.

En una entrevista con Ventaneando, de TV Azteca, la mujer habló de lo que siente actualmente por Maluma dejando claro que “fue una experiencia y un romance que ya dejó en el pasado“.

El agradecimiento con el colombiano y su grupo de trabajo siempre estará latente porque “muchas cosas cambiaron” en su vida luego de haber participado como protagonista del video de ‘Felices los cuatro’.

Desde hace un tiempo, Natalia Barulich está impulsando su carrera como DJ y es muy enfática en que no desea tener una relación con personajes famosos, razón por la que tampoco estaría con Neymar, a pesar de todos los rumores.

“Ahora es mi momento, no quiero estar bajo la sombra de nadie. Quiero hacer mi carrera como solista. Tengo mucha energía, mucho fuego, mucha pasión”, expresó, aunque no se refirió al rumor que la vincula con un exnovio de una ex Señorita Colombia.

Lo que le dejó la relación con Maluma

Aunque en las palabras mostradas por TV Azteca ella nunca mencionó al artista colombiano directamente, sí hizo algunas referencias a lo que vivió con él.

Durante su tiempo juntos, ella, de ascendencia cubana, se dedicó a aprender un poco de español. Sin embargo, el uso de algunas palabras colombianas le trajeron ‘problemas’ con sus amigos mexicanos.

Aquí podrá ver las declaraciones de Natalia sobre su relación con Maluma: