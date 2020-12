green

Para nadie es un secreto que Maluma es un fiel amante de los vehículos deportivos. En esta oportunidad, a través de su cuenta de Instagram, el cantante de reguetón posó junto a su Ferrari 488 GTB color negro.

“¡Medallo City! ¿Quién invita a comer buñuelos y natilla?”, escribió el artista colombiano en su cuenta de Instagram. Según Autobild de España, en pesos colombianos, incluido los impuestos, el auto costaría unos 1.300 millones de pesos, aproximadamente. El vehículo cuenta con 2 asientos, un consumo de 11,4 de litros por cada 100 kilómetros, un maletero de 230 litros y una potencia de 670 CV. Esta es la publicación del artista:

Maluma hizo recordar a Maradona

Con el Ferrari negro de Maluma, muchos se acordaron de la historia de Maradona. En una divertida entrevista con Fox Sports Radio Argentina, Guillermo Coppola, quien fue el representante del exfutbolista, confesó cuando “el Diego” le solicitó un Ferrari F40: “¿Guille, me comprás un Ferrari?”. Lo particular del caso fue cuando le dijo cómo la quería: “Guille, negro”. Coppola no lo podía creer porque en esa época -década de 1980- el color popular de aquellos autos era el rojo.

Ante el extravagante pedido de Maradona, Coppola se reunió nada más y nada menos que con Enzo Ferrari, al que se le comunicó el pedido de “el Diego” y esto respondió: “¿Negro? ¡No existe de color negro! ¡Mis Ferraris no pueden ser de un color que no sea rojo!”.

Finalmente, Diego tuvo su Ferrari F40 negro. En ese momento, Coppola dijo que el carro tenía un valor de 470.000 dólares y después fue adecuado por Maradona porque el auto no tenía estéreo. Aquí está el “Pelusa” con su carro:

Maluma, amante de los autos

No es la primera vez que Maluma sube una foto posando con un auto deportivo. En varias oportunidades ya lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram, dejando en claro su gusto por estos vehículos. Esta es otra publicación del cantante de reguetón: