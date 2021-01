green

El intérprete de ‘Hawái’ se encontraba transitando por las vías de Antioquia en su Ferrari 488 GTB, color negro, que adquirió a finales de 2020 y que es de la misma línea de uno que fue de propiedad del fallecido Diego Armando Maradona, cuando tuvo que hacer caso a un llamado de la funcionaria.

Se desconoce si Maluma incumplió con algún tipo de norma o si simplemente fue detenido por una cuestión de rutina, lo cierto es que la oficial de Tránsito no desaprovechó el encuentro y lo chicaneó en redes sociales.

“Puesto de control. El bizcocho que me encontré“, dijo la uniformada sin ninguna pena y luego enfocó al reguetonero paisa, a quien le hizo un particular pedido… y no fueron los papeles: “¿Me da un besito?”.

“Ahí está. Ya me partió. Besos. Chao“, dijo con evidente buen humor Maluma, quien fue el padrino de bautizo de hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, y luego lanzó el beso que ella le solicitó.

Ante la grabación, varios seguidores se preguntaron qué tipo de procedimiento llevó a cabo la oficial de Tránsito con el artista, y criticaron el hecho de que ninguno de los dos portó el tapabocas correspondiente y tampoco guardó distancia.

Aquí, el video que fue replicado por una cuenta de chismes en Twitter y que ya tiene más de 4 mil reproducciones: