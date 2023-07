Luly Bossa y Graciela Torres, nombre real de la periodista conocida como ‘la Negra Candela’, tienen un historial largo de problemas personales que llegaron a los estrados judiciales. Y aunque parecía un tema superado con el tiempo, parece que la comunicadora no podía volverla a mencionar, tampoco referirse al caso que las tiene enfrentadas.

La existencia de un supuesto video privado de Bossa, las informaciones que habría difundido Torres sobre la vida íntima y comentarios sobre estos mismos temas, llevaron a una demanda y a que la ley hubiera fallado en contra de la periodista para que no volviera a hablar de la artista.

(Lea también: “Ella no sabe el dolor que causó”: Lina Tejeiro, sobre el chisme de droga que la envolvió)

Justamente, eso fue lo que pasó hace unos días, cuando la comunicadora fue entrevistada en el programa ‘Buen día, Colombia’. Pero no solo dijo el nombre de la actriz, también se refirió al conflicto legal y a que faltaron cosas por saberse: “Con el caso de Luly Bossa entendí que las nuevas generaciones de periodistas son muy fáciles de engañar. Porque nunca investigaron nada en las ruedas de prensa, no hacían contrapreguntas. Si hubieran investigado, se hubieran encontrado con una realidad que la conocemos los periodistas y compañeros [de esa época]”.

Luly Bossa reaccionó por las palabras de ‘la Negra Candela’

Ante la entrevista que dio ‘la Negra Candela’, Luly Bossa respondió de la misma forma, hablando con el programa ‘Lo sé todo’ y refiriéndose a lo que pasa con los periodistas y la ética: “Sé que el periodista es un comunicador, pero si no se conecta con la gente, es una cosa muy distinta. Una cosa es comunicar, otra es conectar. Cuando tú conectas, te conectas con esto [señala el corazón]. La ética, debería estar por encima, pero, a veces, parece que no”.

Según dijo la actriz, el episodio con la comunicadora la afectó tanto, que hasta complicó su embarazo y la salud de su hijo:

“Hubo una época muy densa y superoscura, todo el mundo lo sabe y me da mucha mamera volver a hablar de eso. Hay un oscurantismo terrible, que me afectó a mí y mi embarazo, jodió a Ángelo. Pero lo rescatable es el proceso para salir adelante de eso”.

(Lea también: “Ella pasa los límites”: Carlos Vargas, que le pidió pruebas a la ‘Negra Candela’)

Y por una pregunta clara y directa, sobre si en los medios pueden hablar de su vida privada y sobre ese episodio puntual, Luly Bossa dejó saber que todo depende de lo que indique la ley: “Contra quienes no tengo demandas, sí [pueden hablar]. Con la persona en cuestión [Graciela Torres] se le ganó una tutela y, se supone, que no se puede meter conmigo, ni con mi nombre, ni con nada. Legalmente, no se podría meter conmigo”.

El escenario es claro porque en esa misma entrevista que dio en ‘Buen día, Colombia’, ‘la Negra candela’ se refirió a la vida de Luly Bossa: “Ella salió, hizo obra de teatro, hizo canción, libro o no sé qué. Pero yo resulté siendo la mala del paseo. Ella era la buena y la víctima, yo era la victimaria… Ellas [las estrellas] viven en un mundo paralelo, porque es el síndrome de la negación: ‘¿Yo, cuándo y a qué horas?’, ‘es imposible’, ‘nunca’, ‘me dañaron mi imagen’, ‘me dañaron mi honor’. ¿Cuál buena imagen?”.

Captura de pantalla 'Lo sé todo'

Luly Bossa podría demandar, otra vez, a ‘la Negra Candela’

Para Bossa, lo que vivió y los episodios polémicos se deben quedar guardados. Pero siente que ahora hay “otra gente” que quiere “hablar de eso para conseguir seguidores” y no porque haya algo nuevo o que valga la pena rescatar del pasado.

Lee También

Finalmente, Luly Bossa aceptó que la ley la avalaría para demandar a ‘la Negra Candela’, pero no tiene ganas de desgastarse en un nuevo episodio legal:

“Si yo quisiera, sí. Pero, ah [cara de molestia]. Noh. [¿Cansancio?] Sí [risas]”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Graciela Torres Sandoval (@negracandelaoficial)

Por ahora, no se sabe si el tema volverá a llegar a instancias judiciales, pero todo dependerá de la actriz y si quiere volver a confrontar a la periodista de chismes y farándula.