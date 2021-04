green

La dinámica de mostrar su transformación la publicó la novia de Pipe Bueno, que tendrá “otro hijo”, en sus historias de Instagram días antes de que modificara un poco el color de su cabello.

En la primera parte de las imágenes se ve a la ‘influenciadora’ maquillada y con el cabello largo, pero cuando pasan los segundos se empieza a evidenciar que gran parte del pelo, en verdad, eran unas extensiones.

Después, la famosa digital, que fue viral por burla de Silvestre Dangond, dejó ver que las pestañas que le hacían lucir mejor sus ojos no eran reales, sino postizas.

Tras quitarse esos accesorios, la celebridad, que tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, pasó a desmaquillarse y a aplicarse una serie de productos en el rostro.

Al final, la también cantante de ‘Así soy yo’ se vio al natural y en pijama, se cepilló los dientes, bailó, mostró a su novio Pipe Bueno y a su hijo Máximo, y se despidió de sus seguidores.

Este es el video en el que Luisa Fernanda W se desarmó y se mostró sin una gota de maquillaje y accesorios postizos:

Luisa Fernanda W antes

Como se evidenció, la ‘influencer’ no le teme a mostrarse como es y no solo ha exhibido cómo se ve arreglada versus cuando no lo está, sino que en varias oportunidades ha compartido imágenes de cuando no tenía cirugías y no era tan famosa.

(Vea también: Hermanos de Pipe Bueno: quiénes son, de qué viven y por qué son ‘influenciadores’)

Parte de esas tomas fueron replicadas por cuentas de Instagram que suelen subir contenidos de celebridades. Esta es una de esas publicaciones; en el carrusel no solo se puede encontrar instantáneas de cómo se veía la ‘influenciadora’ antes, sino varias postales de su transformación a lo largo del tiempo, incluidos algunos cambios de ‘look’. (Para apreciar todas las fotografías hay que deslizar o dar clic en las flechas que salen sobre ellas).