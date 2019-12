green

Uno de sus recuerdos fue el día del concierto que ofreció, junto a artistas como su novio Pipe Bueno, en el estadio Atanasio Girardot.

No obstante, al hacer mención a ese lugar de su natal Medellín, la denominada ‘influencer’ se equivocó y escribió Atanasio con ‘C’.

La forma en que puso algunos signos y la palabra ciudad (a la que le omitió la última ‘D’) también podrían incluirse entre los errores de la publicación de la famosa digital.

Esta no es la primera vez que Luisa Fernanda W es criticada por su ortografía, en agosto fue hasta tendencia, pues al anunciar su supuesta aspiración presidencial escribió “voy a hacer presidente”, en vez de decir “voy a ser presidente”.

Sobre esa imperdonable pifia, ella se refirió en septiembre y justificó su error ortográfico con uno grave que cometió Gustavo Petro.

Ahora, por la reciente equivocación, al ver que empezaron a criticarla, ella hizo otra historia (con otros errores como embarré, pues no le puso tilde) donde resaltó esa y otras pifias.

“Este año la embarré mil veces con la ortografía, jajajajajaja; me desafiné, me caí, jajajajajajajaja, ¡pero me amo! […] Para el otro año prometo ser menos distraída y leeré lo que escribo antes de publicarlo, jajajajaja. Mentiras, creo que eso no va a pasar”, expresó la ‘youtuber’, como se ve a continuación: