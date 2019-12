View this post on Instagram

‪ Dr Petro con el respeto que se merece primero que todo no soy político, no soy ni de izquierda ni de derecha, canto VALLENATO y Odontologo de profesion.Declaró renta como todos los colombianos.En ningún momento voy a ofenderlo ni a discutir con usted. ni quiero buscar polémica en este escrito.Usted merece mi respeto como el de todos los colombianos q tenemos el derecho de expresar nuestros ideales, si marchamos o no marchamos. Si apoyamos el paro, si no lo apoyamos. es un derecho de cada colombiano y debe respetarse. senador lo invito a pensar antes de juzgar y expresarse así de nuestro género vallenato. Lo invito q me acompañe a la @FiscaliaCol y me pruebe lo q usted dice en su trino. #elquenadadebenadateme. En este momento el 90 por ciento de las presentaciones en el género vallenato nos contactan empresarios y alcaldes para sus fiestas y ferias. De cualquier pueblo del territorio colombiano o fuera del país q anualmente organizan sus eventos. ‬el otro 10 por ciento son eventos corporativos , matrimonios cumpleaños , bautizos etc. Dr Petro está ofendiendo al pueblo colombiano este fin de semana por ejemplo le cante a los habitantes de Carmen de víboral Antioquia y villa de Leiva boyaca pueblos donde su habitantes son trabajadores, decentes profesionales , orgullosos de su raza campesina , gente muy querida . No se le olvide q en su Alcaldia me contrato por medio del instituto de recreación y deporte para el festival de verano , también coincidimos en una parranda en su honor donde cante sin ánimo de lucro Porq nosotros los vallenatos también le cantamos al amigo , al seguidor , a obras sociales de la policía,ejército y muchas fundaciones etc. en ese momento era la primera autoridad en bogota. Dr Petro Lo invito a Respetarnos unos a otros estamos cansados de lo mismo, el pueblo colombiano cada día está más polarizado . Solo deseo como muchos colombiano una Colombia donde nos amemos unos a los otros. Q no haya corrupción. Q haya igualdad para vivir en paz en este país hermoso q tenemos salga adelante . Lo invito al festival vallenato para q disfrute como lo hizo en aquella parranda en bogota donde cantaba y bailaba nuestras canciones.