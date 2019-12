View this post on Instagram

Una nueva ciudadanía, eso estamos construyendo, un nuevo paradigma, un país despierto y más consciente. Desarmémonos todos, empecemos por nuestros pensamientos y palabras, yo no veo “vándalos”, no veo “cuatro gatos”, ni “vagos pidiendo algo regalado”, yo veo cientos de miles de seres humanos, artistas, estudiantes, trabajadores, padres de familia, etc que creen fervientemente en que un país distinto es posible, un país mejor. Es hora de ir más allá de esos juicios, de los tintes y los partidos políticos, no todo se divide en Uribista, Santista, paraco, guerrillero, facho, Chavista, comunista, etc.. ninguna de esas etiquetas me representa y creo que el insulto venga de donde venga no construye. El mundo está despertando y no, no todo es culpa del presidente Duque, él ha sido sólo un catalizador e incluso me siento agradecida con él por lograr lo que estamos viviendo: una reivindicación de un país adolorido (y adormecido) por la guerra, que lleva muuchos años (y muchos presidentes) siendo mal gobernado, que ha sido indiferente a lo que pasa en el campo y ha maltratado sus recursos naturales creyendo que eran inagotables. Ayer no hubo violencia, no hubo disturbios, no hubo ESMAD (de paso aplaudo que la Alcaldesa electa de Bogotá proponga como MÍNIMO replantear los protocolos de dicha fuerza). Veo personas conscientes del poder de su voz y su voto, que exigen a sus gobernantes que cumplan sus promesas (como la de Duque con el Fracking), que representen los intereses de la mayoría, eso no es comunismo y nada tiene que ver con Venezuela 😴, querer calidad en la educación, en la salud y acciones reales frente a la emergencia climática no debería ser un privilegio, es un derecho! El arte, la música, la creatividad y la consciencia nos sanarán y harán que éste país sea mucho más grande que todas esas etiquetas. Estoy orgullosa de ti Bogotá ❤️ For english ⬇️ (translate) 😉 Gracias @latele_letal por las imágenes. #uncantoxcolombia #paronacional #paroporelplaneta #elparosuena #imaginepeace