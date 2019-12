“Estaban muy preocupados por la situación en Venezuela [en febrero], pero no han tenido un pequeño gesto de manifestación con lo que está pasando aquí en Colombia [desde el 21 de noviembre]. Ha habido algún tipo de chispazo, pero nunca ninguno de ellos hizo una llamada para decir cómo puedo participar en esa manifestación [‘Un canto x Colombia’ del domingo], qué necesitan. Claramente no les interesa y tampoco los vamos a obligar”, dijo Mario este lunes en una entrevista con Blu Radio (minuto 9:10), donde también agregó:

“Esperaba por ejemplo ayer en este concierto a Juanes, a Carlos Vives, a Silvestre Dangond, a gente que lleva años cantándole al pueblo colombiano y de los cuáles no se ha recibido gran apoyo. Y la gente en la calle lo siente y es triste. […] Alguien tiene que decirlo, ¿por qué cantamos para el país vecino y no cantamos para el propio? Es una cosa de humanidad. […] Creo que hay que ver lo que está pasando en la casa; antes de colgarle la ropa al vecino, hay que colgar la nuestra”.

Pero Mario no solo cuestionó que algunos de esos artistas no hayan participado en ‘Un canto x Colombia’, sino que ni siquiera fueran capaces de hacerlo en redes sociales.

No obstante, luego bajó un poco el tono y aclaró su sugerencia de que sus colegas no tenían humanidad, pues el periodista de la emisora Néstor Morales le refutó un poco lo “polarizado” de su discurso, al clasificar los artistas entre una tendencia u otra por apoyar a Venezuela y no a Colombia, y viceversa, o criticarlos porque no son activistas políticos, como él.

Mario le aclaró a Néstor que él no quería polarizar, pues cada quien verá “por qué causa canta”, aunque sí le parece que todos los colombianos, sin importar su oficio, deberían priorizar su papel de ciudadanos.

“[Dichos cantantes] Sí la tienen [humanidad], pero están muy ocupados y lo entendemos. Simplemente, pues se esperan siquiera 140 caracteres de empatía, alguna cosa con lo que está sucediendo en las calles. Es que, Néstor, ¿cuántos días llevamos de paro? El presidente [Duque] no le está prestando atención a la gente en la calle. Es que no solo hablo de artistas, hablo de banqueros, del que maneja bus; todo el mundo debe estar girando entorno a lo que está pasando en su país”, puntualizó el líder de Krápula en el medio.

Cabe recordar que esta es la segunda vez que el vocalista arremete contra sus colegas por esta situación; días antes del concierto ya lo había hecho y en esa ocasión incluyó hasta a Shakira.