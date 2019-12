En el escenario móvil del concierto, que salió desde el Planetario Distrital rumbo a la calle 85 con carrera 15, Adriana Lucía manifestó que las protestas del pueblo no son porque quiera algo regalado, sino porque está exigiendo lo que le corresponde.

“A todos los del Gobierno que no están trabajando, a todos los Gobiernos que no están escuchando, les digo trabajen, vagos. Para eso les pagamos. Es de nuestra plata que ellos compran. Nosotros no queremos nada regalado, queremos lo que nos toca”, manifestó la cantante, en medio de los aplausos de los ciudadanos que acompañaron el concierto.