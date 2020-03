green

“¿Te operaste las caderas?”, le escribió el fan, y la famosa lo primero que le respondió fue: “¡Auch! ¿Eso existe?”.

Después desmintió haber pasado por el quirófano para agrandar su derrier. “No, no me he operado mis nalguitas”, dijo, y agregó:

“Siempre han sido redonditas y paradas”.

Linda, segura de su versión, hasta les dijo a sus fanáticos que luego les va a mostrar videos de su infancia, para que vean que ella siempre ha sido caderona.

Aquí dejamos la historia de Instagram en la que la presentadora de ‘Show Caracol’ contestó al rumor. Su publicación la acompañó de una fotografía captada en el set del noticiero y en la que ella luce un vestido negro con puntos, y unas botas.