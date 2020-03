‘La Red’ confirmó que los extrabajadores de RCN Televisión le celebrarán el cumpleaños número 90 al humorista de ‘Sábados Felices’ Hugo Patiño, y contarán varias cosas en el programa matutino.

Waldman y Vanegas hicieron parte de la nómina del canal RCN hasta hace unos días cuando se anunció el final del programa ‘El Desayuno’ tras casi dos años de estar al aire, según comentó la misma presentadora a través de su cuenta de Instagram.

“Se cerró el ciclo en “El Desayuno” y ahora me concentraré en disfrutar mi almuerzo. ¿Qué viene para mí? No sé. Espero que algo divertido que me aporte y me active de nuevo la creatividad aunque cada vez más planeo menos porque en un segundo todo gira”, escribió Waldman en la red social.