En entrevista con ‘La Red’, el artista de música popular contó que el concierto se llevó a cabo al aire libre en un municipio de Nariño, y aclaró que no se trataba de un evento privado:

El cantante indicó al programa que para llegar hasta el lugar del concierto tuvo que viajar varias horas por carretera, y que mientras se trasladaba se dio cuenta de que casi no había alumbrado público en los caseríos. Francisco añadió que tampoco había “presencia del gobierno”.

De acuerdo con el relato del artista, justo antes de subir al escenario, los organizadores del concierto le advirtieron que fuera amable “con todo el mundo” porque ya habían tenido problemas con otros artistas por no ser humildes.

“Si se suben a la tarima, usted relájase, no se me asuste, no me vaya a parar el ‘show'”, fue lo que le dijeron, según Francisco.