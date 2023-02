Iniciando el año 2023 se conoció que Lina Tejeiro había tenido que practicarse, por segunda vez, una cirugía en sus glúteos, debido a que el problema de los biopolímeros no estaba completamente superado. Y ahora, cuando pasó casi un mes de ese procedimiento, la llanera decidió contra lo que le quedó y que ha tenido que afrontar.

A pesar de que ella no se lleva nada bien con Yina Calderón, no hay mejor ejemplo para explicar lo que contó la actriz en sus historias de Instagram. Porque, así como la empresaria de fajas, tuvieron que ponerle los famosos tubos de drenaje, para que su cuerpo elimine líquidos de la zona afectada y para que la piel pueda pegar de forma natural.

(Vea también: “Se está pareciendo a Yina Calderón”, le dicen a Jessi Uribe por sorpresivo cambió de ‘look’)

Confesión de Lina Tejeiro sobre la manguera que sale de su cuerpo por una operación

El pasado jueves 9 de febrero de 2023, en una serie de publicaciones en Instagram, Lina se refirió a los mensajes de apoyo y preguntándole cómo va con la recuperación de la reciente operación. Y ella dejó un parte positivo: “Ha sido una recuperación maravillosa, muy bonita, con mucho aprendizaje de por medio”.

Además, contó lo que aprendió con la primera operación: “Aceptación; las cosas tienen que pasar así y no hay manera de cambiarlas y no sirve de nada enojarnos o afectarnos”, y contó lo que está aprendiendo de la segunda intervención: “Todo lo que nos duela, vamos a poderlo sanar, siempre y cuando tengamos la mejor energía y actitud”.

Y llegó el momento de la confesión, sobre la manguera que la está ayudando a recuperar la zona de los glúteos, debido a las complicaciones inesperadas que se presentaron:

(Vea también: “Desagradecidos”: ‘Epa Colombia’ se les fue encima a sus empleados porque la criticaron0)

“Tuve un pequeño retroceso, porque me tuvieron que poner un ‘hemobac’. Es una manguera que está saliendo del cuerpo, todo el tiempo, drenando un líquido que el cuerpo acumula. Me lo habían quitado y, cuando me lo quitaron, estaba todo perfecto…”.

Lina no quería recurrir a esta medida, pero la situación no daba para otra cosa y por eso lo comentó así:

“La piel no quería pegar, me estaba llenando de mucho líquido y duré una semana diciéndole al doctor: – No me lo ponga, que yo voy a pegar, no me lo ponga -. Pasó la siguiente semana y la piel no pegaba. Entonces, me dijo: – Creo que la mejor opción es poner el ‘hemobac’…”.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Chismosa (@la_chismosa_news)

Pero dejando un mensaje positivo y de tranquilidad para sus seguidores, la misma Lina Tejeiro mostró que está creciendo en medio de esta situación: “Si me está pasando es porque me tenía que pasar y no es ‘por qué me pasó’, sino ‘para qué me pasó’. Seguramente para aprender mucho sobre el amor propio, seguramente me pasó para ser el referente de muchas mujeres que están pasando por la misma situación, para muchas cosas buenas”.

Por ahora, no se sabe el tiempo que deberá aguantar con esta manguera en su cuerpo y tampoco mayores detalles. Pero la actitud de Tejeiro es clave para pasar esta situación y es lo más importante del mensaje publicado.